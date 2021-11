Concluye Pa’l Norte con éxito en Monterrey

MONTERREY, NL.- El COVID-19 no logró detener la fiesta de Pa’l Norte en su edición 2021.

Luego de que en el 2020 fue suspendido, el festival musical regresó a las instalaciones del Parque Fundidora para hacer vibrar a unas 60 mil personas, en su primer día de celebraciones.

Por su parte, Alejandro Fernández enloqueció a los miles de asistentes la noche de ayer y su nombre se volvió tendencia en redes por su debut en el famoso evento musical en Monterrey. Esta es la primera vez que “El Potrillo” se presenta en el festival Pa’l Norte que se realiza en el Parque Fundidora.

Pero fue cuando cantó “El Corrido de Monterrey” que recibió una gran ovación de los miles de asistentes quienes no pudieron contener las ganas de bailar y cantar el tema a todo pulmón.

Antes de Alejandro Fernández ya habían prendido los ánimos en el escenario Tecate Light grupos extranjeros como The Whitest Boy Alive, comandados por Erlend Øye, quienes tenían 10 años de no presentarse en México juntos, y la británica banda The Kooks. El broche sería la agrupación de neopsicodelia australiana Tame Impala.

Por otra parte, debido a que el virus todavía está presente, los protocolos sanitarios contemplan pedirá los asistentes el certificado de vacunación o bien una prueba de antígenos.

La espera de 20 meses terminó con un evento masivo en donde la música, el color y la diversión estuvieron a la orden del día.

En el lugar se instalaron nueve escenarios, que el público recorrió para ver cada una de las presentaciones.

Una de las primeras agrupaciones que se encargó de enloquecer a los fanáticos fue Kinky, liderada por Gil Cerezo.

El músico pidió a la concurrencia que levantará la mano al que le había dado COVID y obtuvo una gran respuesta.

En la parte musical presentaron temas como: “Después del After” y Hasta Quemarnos”.

La variedad de estilos se hizo presente y no faltó el sabor norteño con Los Cadetes de Linares; sin embargo, una de las grandes sorpresas de la velada fue La Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga.

Pero como dos sorpresas son mejor que una, la regiomontana Gloria Trevi también llegó para tomar por asalto las emociones de sus paisanos.

La mejor parte del festival fue el cierre a cargo de Foo Fighters, que hizo estallar el lugar con los acordes de “My Hero” y “Shame, Shame”, entre otras.

Otros artistas fueron Gera Mx, Paloma Miami, División Minúscula, Los Tigrillos y La Sonora Dinamita, entre otros.