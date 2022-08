Confiesa Raúl Araiza que se ausentó de ‘Hoy’ por alcoholismo; se internó durante semanas (Video)

Desde hace semanas las especulaciones no se dejaban de acumular y debido a que desapareció de estar a cuadro, l a producción no detallaba sobre su ausencia, cosas que se podría argumentar con vacaciones porque pasaba algo similar con Montijo y Legarreta.

El chiste es no sentir porque no hay un autoconocimiento que es lo que yo fui a hacer”.

Comenzó relatando el actor, “puedes tocar fondo en cuanto tus emociones que no lo sabe uno manejar y lo que quieres es no sentir, ¿Cómo sientes? Pues adormeciendo esos sentimientos, cada quien tiene una elección hay gente que se lo come, que lo vomita, hay gente que se lo fuma, hay gente que se lo bebe, el chiste es no sentir porque no hay un autoconocimiento que es lo que yo fui a hacer”, explicó sobre su internamiento en una clínica.

Agregó que sus jefes en la empresa y la productora del show son quienes se sumaron a que comenzara a buscar sanar. “Son años de estar buscando, gracias a mi jefa Andrea Rodríguez no le gusta que lo nombre a Alejandro Benites gracias por su humanidad y ustedes que han estado y el público, ¿qué pasa? Tengo todo eso pero el vacío que yo tenía que me metí desesperado a buscar”, aseguró.

Publicidad

¿LA RAZÓN?

En el video de 14:08 minutos que subió la propia producción de Hoy con la declaración de Araiza se puede conocer las razones, que según el autor lo llevaron a caer en el alcoholismo.

“Es ausencia es abandono de padre, y como lo decían adentro. La fantasía de todo adicto es buscar el reconocimiento del padre”, dijo entre voz entre cortada mientras sus compañeros mostraban solidaridad con abrazos y palmadas.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: ¿¡Millonario!? Esta es la fortuna que gana Bad Bunny en sus conciertos y colaboraciones de marcas

“Son años de estar buscando, básicamente pero ese padre que no me aplaudió obeso lo suficiente, me dio amor como el podía, mi padre fue un hombre sin amor no sabía darlo él, yo viví todo esto desde el abandono deja a mi mamá, luego me manda 4 años fuera de México sin yo entender el exilio y al yo regresar me doy cuenta que estaba muy roto por dentro”, agregó ante la cámara el exgalán de telenovelas.

“Realmente es una enfermedad, yo lo que digo es no estamos solos, tampoco es para caer soy víctima vamos a manipular desde ahí, porque también se da en la familia que es la codependencia”, explicó el actor.

Publicidad

Cuando fue cuestionado sobre qué le aconseja al público que lo está viendo y pasa una situación similar, aseguró que se necita pedir ayuda.