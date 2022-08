¿¡Millonario!? Esta es la fortuna que gana Bad Bunny en sus conciertos y colaboraciones de marcas

Asimismo, en 2020 el puertorriqueño hizo una colaboración con la marca de sandalias Crocs para crear una nueva versión del zapato Classic Clog, el cual estaba adornado con pines de conejos, estrellas y el planeta Saturno, que brillan en la oscuridad.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Spider- Man: No Way Home’: ¿Cuánto durará la versión extendida?

Publicidad

Adidas, la marca deportiva también ha confiado en el cantante y ha colaborado con él en los modelos Adidas Forum Low, Easter Egg, The First Cafe, Triple Black, Back To School y White.

También ha sido modelo para firmas de alta costura, como Prada, Balenciaga, Dior y Louis Vuitton. (Con información de El Universal y El Financiero)