Confirma Nick Cave fallecimiento de su hijo Jethro, tras siete años de perder a otro, Arthur

“Con mucha tristeza puedo confirmar que mi hijo, Jethro, ha fallecido”, sentenció el cantante, en un comunicado difundido por la publicación británica NME.

Luego, pidió privacidad para su familia en estos momentos, agregando que estaría muy “agradecido” con las personas y sus fans de no ser molestado al respecto; sin mucha explicación, poco se sabe sobre el motivo de su fallecimiento.

Jethro Lezenby o Jethro Cave tenía 31 años de edad; trabajó como fotógrafo, modelo y actor. Empero, medios también mencionan que habría estado en prisión desde inicios de este año, luego de agredir a su madre, la modelo Beau Lazenby.

Apenas a la edad de 8 años conoció la identidad de su padre, Nick Cave, también vocalista de la banda The Bad Seeds.

Por si fuera poco, esta noticia llega tras siete años de que el músico perdiera a su primogénito, Arthur, quien tenía 15 años de edad cuando cayó desde un precipicio en Brighton, Inglaterra, luego de supuestamente ingerir LSD; Susie Bick, diseñadora británica, era la madre del menor y actualmente está en una relación con Cave.

LEER MÁS: Fallece hijo de 15 años del cantante Nick Cave

Jethro nació en 1991, diez días después, nació Luke, otro de sus cuatro hijos, producto de su primer matrimonio, con Viviane Carneiro; “No tuve mucho contacto con Jethro en sus primeros años, pero ahora tengo una relación increíble con él”, sentenció Cave en una entrevista pasada.

El recién fallecido fue modelo para marcas reconocidas como Balenciaga y Versace, vistiendo sus mejores prendas en diversas pasarelas de moda.

Pese a sus proezas artísticas, algunos lo recuerdan por agredir a su madre; fue convicto por, también, agresión, pero contra su novia, en 2018. Recientemente, previo a ser encarcelado este año, su abogado afirmó que Jethro padecía problemas severos de esquizofrenia.

Por su parte, Nick Cave ha perdido a dos de sus cuatro hijos; la muerte de Arthur tuvo un impacto muy grande para el artista, reflexionando sobre ello en el documental One More Time With Feeling, donde explora la creación de su ábulm “Skeleton Love”.

RELACIONADO: Nick Cave emerge del luto y lleva su desgarrador “Skeleton Tree” a Venecia

Asimismo, en el pasado, Nick Cave describió cómo fue su proceso de pérdida, en cuanto a Arthur:

“Siento la presencia de mi hijo, por todas partes, pero puede que no esté aquí. Lo escucho hablarme, criarme, guiarme, aunque no esté allí. Visita regularmente a Susie mientras duerme, le habla, la consuela, pero es posible que no esté allí. El terrible dolor arrastra fantasmas brillantes a su paso. Estos espíritus son ideas, esencialmente. Son nuestras imaginaciones atónitas despertando después de la calamidad. Como ideas, estos espíritus hablan de posibilidad. Sigue tus ideas, porque del otro lado de la idea está el cambio, el crecimiento y la redención. Crea tus espíritus. Llama a ellos. ¿Estarán vivos? Háblales. Son sus manos imposibles y fantasmales las que nos devuelven al mundo del que fuimos expulsados; mejor ahora e inimaginablemente cambiado”.

La carta fue publicada en The Red Hand Files, un sitio donde responde preguntas que le hacen sus fans, escritos en una prosa única de Nick Cave.

TE PUEDE INTERESAR: She Walks In Beauty nuevo disco de Marianne Faithfull con colaboraciones de Nick Cave y Brian Eno