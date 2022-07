“Yo estrené el Concierto de Aranjuez cuando tenía 19 años con la Filarmónica de Los Angeles, pero lo que ha pasado hoy cuando estaba en la alberca e iba a subir a mi habitación es que tropecé con un escalón, di una vuelta y me topé el dedo completamente, así que lo iba a cancelar, el concierto, pero yo dije, no, yo quiero mucho al público de Saltillo y por ello algunos movimientos donde se usa mucho ese dedo no los he podido lograr”, relató el compositor.

“Pero cuando vuelva a Saltillo lo que voy a hacer es quedarme en el piso bajo y ponerme otros zapatos y afeitarme la barba, porque yo creo que la barba me quitó la visión”, dijo en tono de broma.