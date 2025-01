Inmovilizan en centro de Saltillo vehículo por incumplir con pago de parquímetros; municipio ya no aplicará medida

Al notar la implementación de la medida a un vehículo que desde el martes no cubre presuntamente con el costo del parquímetro, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , ordenó que no se haga uso de los inmovilizadores, según fuentes cercanas.

En la Ley local, se establece que esta medida aplica una sanción de 3 a 6 Unidades de Medida y Actualización, que ascienden a un equivalente de entre 339.42 hasta los 678 pesos, dependiendo de los días en que permanezca.

Al respecto, algunos de los vecinos del centro comentaron en una publicación de Facebook en la que se reportó la situación, que el sistema de parquímetros no ha funcionado adecuadamente.

“Tengo mi permiso de residente del centro, y cambié las placas nuevas y al segundo día ya me querian multar, la placa nueva no se actualiza en automático. Estos del parquímetros no ganan por su uso, ganan por multas”, dijo uno de los vecinos.