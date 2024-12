Crean corrido sobre conflicto entre Maryfer Centeno y Mr. Doctor

La grafóloga y creadora de contenido Maryfer Centeno continúa en el centro de la polémica tras iniciar un proceso legal en contra del influencer conocido como Mr. Doctor. El conflicto comenzó luego de que el hombre la llamara “charlatana”, en referencia a su profesión como grafóloga, pero escaló tras comentarios considerados ofensivos y denigrantes hacia Centeno.

En un video publicado en sus redes sociales, Maryfer Centeno explicó las razones detrás de su denuncia, dejando en claro que no se trata de las críticas hacia su trabajo, sino de los insultos que, según ella, cruzaron la línea de la libertad de expresión.

“No vaya a pensar que lo denuncié porque a mí me molesta que hablen de mi trabajo, al contrario. Mi problema (...) es llamarme ‘perra’. Por ejemplo, fue a pedir que me corran de mis trabajos. Él dice que tiene ganas de jalarme de los pelos, dice que me va a enseñar su ese”, detalló Centeno en TikTok.

Estas declaraciones llegaron en medio de un debate creciente sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad en las plataformas digitales.