¿CUÁLES SON LOS FAVORITOS?

HBO Max y Disney+ dominan las listas de transmisión de películas de este año con 4 títulos disponibles en cada plataforma. Las películas de HBO Max ocupan los tres primeros lugares, incluidas “Super Mario Bros: The Movie”, “Spider-Man: Across the Spiderverse” y “Puss in Boots: The Last Wish”.

Y es que resultó un suceso la llegada de “Mario Bros: La Película”, este proyecto de unión entre Nintendo e Illumination Studios.

La cinta alcanzó los $1.3 mil millones en la taquilla mundial, lo suficiente como para ubicarse en la segunda posición dentro de las cintas animadas más taquilleras de la historia. Apenas se estrenó en la plataforma de HBO Max el 1 de diciembre, pero fue suficiente para convertirla en la favorita en esta etapa del año.

Tan solo detrás de las aventuras de ‘Mario’, ‘Toad’ y ‘La Princesa Peach’, se encuentra ‘Spider-Man: Cruzando el Multiverso’, la cual es la secuela producida por Sony. Con HBO Max también se quedó la tercera película más vista: ‘El Gato Con Botas: El último Deseo’, la cual fue dirigida por Joel Crawford y trajo de vuelta a las voces originales incluso para Latinoamérica: Salma Hayek y Antonio Banderas. Su recaudación en taquilla resultó de 484 millones, 486 mil 735 dólares a nivel mundial.