¡Y Acción!.. La producción de ‘Merlina’ comenzará en Irlanda

La aclamada serie de Netflix, Wednesday, comenzará el rodaje de su segunda temporada en Irlanda, según confirma DEADLINE, quienes además han especulado acerca del futuro de la serie. Esta afirmación fue posible debido al final de la huelga de la SAG-AFTRA, dando libertad a los actores para involucrarse en nuevos proyectos.

Aunque aún no se ha confirmado el cast que acompañará a la hija de la familia Adams, se espera que algunos actores como Emma Myers o Jenna Ortega vuelvan a protagonizar a sus personajes en la serie.

Se especula que este cambio de localización haya sido producto de la dificultad logística a la que se enfrentaron los productores al grabar la primera temporada en Rumania. Asimismo, ésta no sería la primera producción que cambia su localización, tal como hizo The Lord of the Rings: The Rings Of Power anteriormente.