¿Cuál es tu favorita? Crece el imperio de ‘Las Kardashian’ entre drama y éxito en Disney+

Y, tanto para todos aquellos que además de conocerlas disfrutan viendo sus aventuras, como para los más rezagados que todavía no sepan quiénes son; acaba de aterrizar en la parrilla la quinta temporada de su serie de telerrealidad, “The Kardashians”.. . Y es este estreno el que ha traído consigo una mala noticia acerca de la salud de Kris.

A estas alturas, la dinastía Kardashian no necesita presentación: prácticamente el mundo entero conoce a las hermanas Kourtney, Kim y Khloé Kardashian, sus medias hermanas Kendall y Kylie Jenner , y a la madre de todas ellas: Kris Jenner.

Aunque la familia Kardashian estuvo relacionada con celebrities y personalidades desde muy temprano, fue Kim por quien terminaron saltando a la fama como clan . La que fuera la discreta amiga de Paris Hilton, cobró relevancia pública cuando se filtró un video íntimo de ella junto a su ex, el rapero Ray J.

Las apariciones públicas de Kim y su notoriedad desembocaron en que la familia terminase teniendo su propio programa de telerrealidad, ‘Keeping Up with the Kardashians’, que se retransmitió desde 2007 hasta 2021, durante un total de 20 temporadas.

Desde entonces, todo el clan se volvió relevante, y gran parte de los acontecimientos relevantes de su vida han formado parte del “show”, como peleas y relaciones, las cirugías estéticas de Kris, los selfis de Kim mientras Khloe ingresaba en prisión o la salida, o la salida de Caitlyn Jenner del armario como mujer transgénero.

De hecho, una vez finalizado ‘Keeping Up with the Kardashians’, el clan anunció que la serie de telerrealidad continuaría con un cambio de nombre y plataforma: así fue como ‘The Kardashians’ se estrenó en 2022 en Hulu y, a nivel internacional, en Disney+.