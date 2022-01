¿Cuánta es la fortuna que tiene en disputa la familia Rivera?

Una vez que se dieron a conocer las historias de la auditoría, muchos de los fans de Jenni Rivera señalaron a los hijos de la fallecida cantante de Banda y Norteño como egoístas o “interesados” . Sin embargo, Chiquis compartió un Instagram Live para dejar las cosas claras, diciendo que para ellos no se trata del dinero, sino más bien del legado de su madre.

Continuó diciendo que hasta su propia abuela Rosa les había dicho que “lo único que querían era el dinero y el poder de Jenni Rivera” y que habían arruinado el legado de su madre. Chiquis dijo que ninguno de ellos quiso nunca “la responsabilidad” de gestionar ese legado, y que le daba rabia lo equivocados que estaban algunos con ellos.

Como ella misma explica, la auditoría nunca tuvo que ver con la codicia, sino con un problema real que se produjo en la empresa bajo el mando de Rosie, la hermana de Jenni Rivera. ¿Y qué ocurrió? Según Chiquis, alguien cercano a Rosie robó 80 mil dólares de Jenni Rivera Fashion. Lo peor es que la entonces directora Rosie sabía que estaba sucediendo, y el contador Luis Barajas fue fundamental para encubrirlo como un préstamo.

Rosie devolvió la cantidad total de su bolsillo y lo vio como un préstamo pero los hijos de Jenni Rivera quedaron sorprendidos por la traición. Chiquis dice que “nunca le gustó” Barajas a pesar de que fue su contador mientras su madre vivía, y que aunque Rosie no robó el dinero y no es “una ratera”, no fue “honesta”. Además, la cantante compartió que tanto Rosie como Juan ahora se envían correos electrónicos para pedir más dinero.

La fortuna de Jenni Rivera