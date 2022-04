Cuelgan video de Residente en la cuenta de J Balvin, el conflicto que sigue dando de qué hablar

El conflicto entre Residente y J Balvin tiene muchos meses dando de qué hablar. Este comenzó a finales de septiembre de 2021, cuando el intérprete de Perra hizo un llamado a los miembros del género urbano para no asistir a la ceremonia de los Latin Grammy, que se celebró en noviembre de 2021, bajo el argumento de que este género era poco valorado.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, expresó el colombiano en aquellos meses, comentario al que Residente rápidamente contestó diciendo que su música era como “un carrito de hot dog”, denigrando así el género musical del colombiano.