Hackean cuentas de YouTube de Justin Bieber, Ariana Grande, Travis Scott y otros famosos

La mañana de este martes, despertamos con la noticia de lo que se podría denominar un “mega hackeo de Youtube”. Luego de que los piratas españoles que se hacen llamar “Los Pelaos” en Twitter, se identificaron como los responsables del ataque, el cual afectó las cuentas de Youtube a más de 20 celebridades, como: J Balvin, Ariana Grande, The Weekend, Michelle Jackson, Justin Bieber, Cardi B, Daddy Yankee, Eminem, Drake, Travis Scott, Kanye (Ye) West, Juice Wrld, Taylor Swift, Justin Timberlake, entre otros.

El hackeo consistió en poner en algunas cuentas de estas figuras un video, con una duración no mayor a un minuto donde, se ve a Paco Sanz cantando con una guitarra al revés, con una leyenda que decía ‘Music video by Drake performing Justin Bieber - Free Paco Sanz (ft. Will Smith, Chris Rock, Skinny flex @ Los Pelaos)’. Aunque, los videos duraron menos de una hora en los canales, los hackers seguían anunciando en Twitter quien sería la siguiente ‘víctima’.