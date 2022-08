Cumple Netflix 25 años entre reclamos y amor de los usuarios

Fundada por Reed Hastings y Marc Randolph el 29 de agosto de 1997 en California (Estados Unidos), la idea de su creación surgió, al parecer, a raíz de una multa de 40 dólares que Hasting tuvo que pagar por no devolver a tiempo un VHS de la película ‘Apolo 13’ en el videoclub. Hasting y Randolph se plantearon entonces la posibilidad de alquilar películas a través del correo postal y pusieron en marcha una pequeña empresa a la que llamaron Netflix, de Net, abreviatura de internet, y flix, de flicks, forma coloquial en inglés de “películas”.

PRODUCCIÓN DE ÉXITOS

Y comenzó a producir sus propias series y películas. La primera serie original, “House of Cards”, se estrenó en 2013 y fue la primera producción distribuida por internet en ganar tres premios Emmy. Dos años después estrenó su primer largometraje, “Beasts of No Nation”.

Publicidad

En 2017, Netflix ganó su primer Óscar por “Cascos Blancos” (mejor cortometraje documental), al que siguieron cuatro más en 2019, tres que se llevó la película “Roma” y uno el corto documental “Period. End of Sentence”.