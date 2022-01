‘Dawn FM’: Fiesta de baile para el Día del Juicio Final

The Weeknd, como muchos de nosotros, pasó parte de 2020 en una depresión pandémica. Plagado por sentirse “en este estado de limbo”, canalizó sus sentimientos en lo que planeó como su quinto álbum de estudio, la continuación del No. 1 “After Hours” de 2020, que generó tres pulidos No. 1 (“Save Your Tears” y “Blinding Lights” entre ellos) e incitaron mucho drama a los premios Grammy. Pero los resultados fueron demasiado oscuros, demasiado tristes y, dijo, “emocionalmente perjudiciales”. Así que la superestrella canadiense oficialmente conocida como Abel Tesfaye tuvo un reinicio, convirtiendo su creatividad en la idea del purgatorio y quedar atrapado en un embotellamiento en un túnel, una luz que llamaba al final para señalar la transición al otro lado. Pero antes de que pienses que el concepto suena macabro, The Weeknd reclutó al embajador ideal para el viaje: un presentador de radio de rock suave (con la voz de su nuevo amigo Jim Carrey en modo de DJ divertido y conmovido) para hacerte compañía mientras escuchas “Dawn FM”.

Sí, es el nombre del nuevo álbum de The Weeknd, la primera gran llegada de 2022, pero también la falsa estación de radio que “te guiará hacia la luz... hasta que estés completamente envuelto”, dijo el cantante durante una evento virtual. La canción principal destaca a Carrey asegurando a los oyentes que “estaremos allí para tomar su mano y guiarlos a través de esta transición indolora” antes de que los golpes al estilo de Depeche Mode comiencen con “Gasoline”. Llevando a los oyentes a una discoteca europea, The Weeknd adopta un acento británico para entonar versos (“Son las 5 am, estoy drogado de nuevo y puedes ver que estoy sufriendo”) antes de que su voz melosa familiar se precipite para el estribillo (“Y si finalmente muero en paz, envuélveme el cuerpo en estas sábanas”). Es el fin del mundo como lo conoce The Weeknd, e incluso menciona a R.E.M. para confirmación adicional. La mayoría de las 16 pistas de “Dawn FM” están provistas de resplandecientes sintetizadores que demuestran el continuo afecto de The Weeknd por la nueva ola y el lite R & B, así como su instinto por la melodía.

Combinado con características bien ubicadas de (Lil Wayne y Tyler, The Creator), interludios de Carrey y Quincy Jones y parachoques de radio inteligentes para Dawn FM intercalados entre las canciones, “Dawn FM” es una fiesta de baile que dura toda la noche de un álbum con un pulso que desmiente su profundidad lírica. Sombras del ritmo deslizante del color de “Wanna Be Startin ‘Somethin’” de Michael Jackson “How Do I Make You Love Me?”, Mientras que The Weeknd y los coautores de Swedish House Mafia enganchan un bucle de guitarra funky de la pista de R&B de 1982 de Alicia Myers “I Want to Thank You” para anclar “Sacrifice”, que ofrece voces en capas y un delicioso cambio de tonalidad. En colaboración con los magos de la producción Max Martin y Daniel Lopatin (también conocido como OPN), The Weeknd abraza las realidades de la muerte mientras navega por las complejidades de la intimidad. Cuando Carrey regresa para el soliloquio de cierre, “Phantom Regret By Jim”, una rima similar a la del Dr. Seuss que él escribió, el mensaje está completo: “Dios sabe que la vida es un caos, pero hizo una cosa verdadera / Tú has tienes que relajar tu mente, entrenar tu alma para alinearse y bailar hasta que encuentres ese boogaloo divino ”, recita Carrey. Pero antes de alcanzar el clímax filosófico, aquí hay algunos otros aspectos destacados a lo largo del viaje:

‘Less than zero’ El ápice indiscutible de “Dawn FM”, también salpicado con las huellas dactilares de Martin, está impulsado por un ritmo propulsor y decorado con notas del teclado que suben las escalas antes de que The Weeknd estalle en un coro que literalmente informa: “No puedo sacarlo de mi cabeza.” Por supuesto, la referencia es a un romance plagado de autodestrucción (“Ahora prefieres dejarme / que verme morir en tus brazos”), pero el gancho es una joya instantánea.

‘Out of time’ Después de “A Tale By Quincy”, un clip de entrevista del legendario productor musical Quincy Jones que cuenta la historia del trauma infantil de ver cómo se llevaban a su madre con una camisa de fuerza y su efecto en sus relaciones a lo largo de su vida, “Out of Time” profundiza en los propios problemas emocionales de The Weeknd. “He sido tan frío con los que me aman”, canta sobre una melodía reluciente que recuerda a DeBarge con su ritmo suave y retro.

‘Don’t break my heart’ Aunque está lleno de frases de memoria (“No me defraudes” y “No sé si podré soportarlo más” comprenden la mayor parte del coro), el fraseo peculiar de The Weeknd infunde profundidad incluso a las líneas más elementales. La canción se abre con un estallido de pista de patinaje sobre ruedas, energía con luces de neón y construye su arrogancia sobre capas de sintetizadores.