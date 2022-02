De ’Cincuenta sombras de Grey’ a Marvel, Dakota Johnson se une al universo de los superhéroes con ‘Madame Web’

Dakota Johnson se está preparando para ser parte del exitoso pero complejo mundo de Sony Universe of Marvel Characters. La actriz ha sido elegido como ‘Madame Web’ en la próxima película de superhéroes del estudio. Esta cinta marcaría la primera adaptación de un cómic moderno de Sony que presentaría a una mujer en el papel principal. Gente cercana al proyecto enfatiza que el acuerdo de Johnson no está cerrado, pero confirman que está en conversaciones para asegurar su protagónico.

En los cómics, ‘Madame Web’ es clave en el multiverso interconectado, un concepto un tanto confuso que Sony, Disney y Warner Bros. que ha comenzado a provocar por separado aventuras en la gran pantalla. En efecto, la teoría alucinante involucra múltiples versiones de personajes de diferentes líneas de tiempo que, en el caso de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” y “Spider-Man: No Way Home” de Sony, pueden cruzarse en diversos grados.

Web a menudo aparece como un personaje secundario en los cómics de “Spider-Man”, donde se la representa como una anciana ciega y paralizada que tiene miastenia grave, un trastorno autoinmune crónico que requiere que se conecte a un sistema de soporte vital que se asemeja a una telaraña. El personaje se presentó en el número 210 de la serie de cómics “The Amazing Spider-Man” en 1980, donde es una mutante clarividente cuyas habilidades demuestran ser muy beneficiosas para Spider-Man y sus aliados arácnidos, como Spider-Woman.