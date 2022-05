De ‘Código Fama’ a ‘Corazón Guerrero’, Luis Lauro hace su debut en las telenovelas

En unos momentos más no te pierdas el en vivo con Luis Lauro #CorazónGuerrero pic.twitter.com/qVhHoraJsn

Iker Fonseca es el villano al que el multifacético cantante da vida en “Corazón Guerrero”. Novio de Doménica es un joven interesado, arribista y ambicioso, que a pesar de ser muy atractivo y con un futuro prominente, es un mentiroso. Él está con ella por conveniencia, ya que trabaja para el poderoso Augusto y pretende tener mayor participación de los negocios casándose con su hija.

Al no tener principios, no le importa serle infiel a Doménica con Carlota (personaje que interpreta Altaír Jarabo), para Iker el interés es más fuerte que sus promesas de amor y no tiene ningún remordimiento de que por su culpa la incriminen en un problema legal con Estados Unidos, conoce parte de los secretos de Augusto Ruiz Montalvo y eso provoca que en algún punto de la historia sea un estorbo para su suegro.

“Hacer a un villano siempre es muy complicado porque su personalidad es muy compleja, no son malos nada más porque si y este en especial yo creo que no es malo, sino que ha hecho muchas cosas que perjudican a muchas personas sin pensar en los demás, el solamente ha pensado en él, en su felicidad, en sus metas, sus ambiciones, él quería llegar a ser como su suegro y todo se le salió de control, poco a poco fue cavando un pozo del que fue muy difícil salir, pero en realidad yo siento que Iker no ha sido tan malo, tan calculador en cuanto a pensar hacerle daño a la gente, simplemente era narcisista y egoísta”, relató Luis Lauro sobre su personaje, con el que se siente identificado en algunos aspectos.