¡De Karla Souza, Eiza, Salma Hayek y más! ¿Quiénes son los famosos mexicanos afectados por el incendio en Los Ángeles?

Sin embargo, ya no se parece en nada a lo que alguna vez llegó a ser. “Fue el lugar en el que nacieron y crecieron mis hijos, nos rodeamos de amor y cuidado de nuestros maravillosos vecinos y esta increíble comunidad. Verlo ahora enfrentando una devastación tan inimaginable, me rompe el corazón más allá de las palabras.”, mencionó en el texto publicado.

La mansión de Santa Mónica no es la única propiedad del director. Del Toro también es propietario de la famosa “Bleak House” en Los Ángeles, una construcción valuada en $4.5 millones de dólares que es, literalmente, un museo dedicado al cine de terror.

El popular director de cine Guillermo del Toro , se ha convertido en uno más de los afectados, tras los incendios incontrolables, tuvo que evacuar su casa en Westlake Village en Santa Mónica debido a la cercanía del fuego. Sin embargo, aunque aún no ha emitido un comunicado en sus redes sociales, se ha confirmado que el cineasta está sano y salvo.

Otro de los afectados fue el conocido cantante Alejandro Fernández , quien también sufrió la pérdida de su hogar. Afortunadamente, su familia se encontraba a salvo y pudo escapar a tiempo del peligro. Alejandro no dudó en expresar su agradecimiento por la solidaridad de sus fans y pidió oraciones por los afectados. Para el hijo de Vicente Fernández la situación es demasiado difícil, le rompe el corazón porque los incendios “arrebataron” la vida de personas y también propiedades, lo que ha dejado a la deriva a muchas personas.

“Hoy hice un donativo para ayudar a los afectados y para los bomberos que están poniendo sus vidas en riesgo combatiendo este incendio. En momentos como este mostramos nuestra fuerza en nuestro sentido de comunidad.”, mencionó el cantante; respecto a su vivienda y los daños de esta, no se ha dado a conocer más información.

El artista Gael García Bernal y su esposa Frida Pinto , también se encontraron en una situación difícil ya que tuvieron que evacuar sus pertenencias de la zona más afectada por el incendio. Aunque su vivienda resultó parcialmente dañada , ambos actores agradecieron a los bomberos y demás equipos de rescate que arriesgaron sus vidas para controlar la situación. Aparte de eso, no se ha comunicado más información, él al igual que otros artistas, han preferido limitarse a dar palabras esperanzadoras a sus seguidores y afectados.

Poco es lo que se sabe de la vivienda del exportero de la Selección Mexicana, Jorge Campos , ubicada en Santa Mónica, pero lo que parecer ser un hecho, es que también se ha visto afectada por los incendios, fuera de eso, no hay testimonios ni otro tipo de información al respecto.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA CIFRA POR DAÑOS?

Los daños podrían ascender a millones de dólares, sin embargo, hasta no terminar con el fuego y analizar detenidamente todo lo que fue consumido por el fuego, no hay forma de tener una cifra exacta. Lo único que queda es esperar lo mejor para los afectados y al mismo tiempo, que ya no haya más.

Estos trágicos acontecimientos nos recuerdan los riesgos que enfrentan muchas personas y celebridades cuando viven en zonas donde los incendios son comunes. Pero también resaltan la fortaleza y el apoyo que estos líderes comunitarios muestran frente a la adversidad y la importancia de la comunidad en tiempos de crisis.

El incendio, uno de los más destructivos en la historia reciente de California, también afectó a miles de personas fuera de la industria del entretenimiento, lo que subraya la gravedad de la tragedia. Afortunadamente, la rápida respuesta de los rescatistas evitó más muertes. (Con información de Agencias).