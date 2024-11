De ‘La Casa de los Famosos México’ a las novelas: Protagonizará Nicola Porcella telenovela con Livia Brito

Este proyecto, del cual todavía no ha dado a conocer su nombre oficial es producido por Juan Osorio, con quien precisamente Porcella debutó en los melodramas en 2023 al ser coestelar junto a la actriz trans Coco Maxima en ‘El Amor No Tiene Receta’.

Brito es conocida por tener una relación ríspida con la prensa, y con algunos compañeros por lo que Nicola aseguró que considera buena actriz a la cubana.

“Guapísima, es tremenda actriz. Yo lo hablo como actriz, es tremenda actriz, la verdad (...) No, yo no me meto, conmigo ella se ha aportado, la vez que habló ella conmigo se ha aportado superlindo, superbonito siempre, y yo en esos temas no me meto”, dijo el amigo de Wendy.