¡De la recámara a la cocina! ¿Karely Ruiz se retira de la plataforma azul? esto se sabe

La noticia del embarazo de Karely Ruiz no cayó muy bien a sus haters, mientras que sus fanáticos le declararon apoyar su decisión, y hasta algunos otros aseguraron era lo mejor que pudo pasarle, una parte del público en general atacó y se burlo de la joven regia, por lo que surgió la incógnita si en esta nueva etapa como madre dejaría de hacer contenido para adultos.

Y es que, desde una transmisión en sus redes sociales, la influencer sacó la casta por ella y por su hija no nata, ya que aseguró le daría lo mejor sin importar lo que pasara.

“Mi bebé se merece lo mejor del mundo y yo se lo voy a dar. Así que ustedes despreocúpense. Ella no va a sufrir, lo decreto y Dios está conmigo así que lo demás se me resbala. Luego veo sus comentarios y me meto a sus perfiles y digo: ‘Ay no, qué pena. Si fuera tú yo no crítico, ni si quiera tengo redes’”, expresó un poco molesta la extalento de Multimedios.