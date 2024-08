¡El bebé de Monterrey! Confirma Karely Ruiz que está embarazada

¿QUÉ PASÓ CON KARELY RUIZ?

En el post que hasta cerca de las 14:00 horas del sábado llevaba más de 363 mil likes y más de 8 mil comentarios se ha compartido y replicado en otras redes sociales con la noticia de la futura mamá.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento”, escribió la influencer a sus más de 9.6 millones de seguidores.

De hecho, la creadora de videos había estado posteando su contenido de manera normal como de costumbre, por lo que ninguno de sus fans esperaban la noticia.