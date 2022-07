¿De qué murió Fernando Del Solar? Descarta familia que haya sido por cáncer

“Estoy destrozada, quisiera que él regresara pero sé que no es así. No me quedé con nada, me pude despedir de él, estuve hasta el último instante a su lado y eso me hizo sentir muy bien porque lo acompañé”.

“Es muy difícil que te vengan a dar las condolencias cuando no hay forma de reparar el dolor , entonces disculpen si no los estamos dejando pasar a todos”.

CfesDIDlZ7k

“Sus cenizas no se van a Argentina. Sus cenizas me las quedó yo por un momento, porque después llevaremos a Norbet, su papá, y a Fer al mar como ellos dos querían”.

Para despedir a Fernando del Solar no se realizará una misa sino una ceremonia espiritual, porque él creía en Dios pero no en las religiones porque sentía que lo limitaban.

“Me quedo con él, con su luz, su amor, entereza, su claridad y su compartir, siempre se dio a manos abiertas, siempre fue un hombre muy transparente y amoroso, eso es con lo que me quedo, con su paciencia de oro”.

SALE EN DEFENSA DE INGRID CORONADO

Sobre las agresiones que Ingrid Coronado, exesposa y madre de los hijos de Fernando, está recibiendo en redes sociales, Anna con toda serenidad dijo:

TE PUEDE INTERESAR

¿Por qué se fue Fernando Del Solar de Hoy? ¿Había enemistad con Andrea y Galilea? Esto dijo

“Fluyamos en amor, si no es tu historia no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente, que estés en armonía es lo más importante, no juzgar, no criticar, eso es de seres humanos, eso es de humanidad”.

Anna Ferro terminó su encuentro con la prensa, pidiendo un aplauso para su esposo y repitiendo la frase que él hizo famosa, “¡Arriba los corazones!”. (Con información de El Universal)