Debuta Juanpa Zurita en cine con una comedia en ‘¿Quieres Ser Mi hijo?’ en VIX

Con la llegada del otoño comienzan ciertas tradiciones en casa, una de ellas, que cobra más fuerza, es la de elegir una película de streaming y pasar el rato en casa. Para esta opción, VIX Premium debutó su comedia romántica ‘¿Quieres Ser Mi Hijo?’ el fin de semana, donde el amor no conoce límites de edad. Es aquí donde entra Juanpa Zurita, quien, después de audiciones y pruebas, fue seleccionado para dar vida a ‘Javi’, un joven que vivirá una aventura que ni se imaginaba al fingir ser el hijo de una hermosa mujer, despertando sentimientos muy distintos a los de una relación madre e hijo. Fue precisamente durante una charla con VMÁS donde Zurita relató su experiencia, desde el proceso de selección hasta la emoción de ver la película encabezando el ranking de contenidos en VIX de TelevisaUnivisión.

CONTENTO, ENÉRGICO Y PROMOCIONANDO En la conversación, Juanpa, quien cuenta con 34.1 millones de seguidores en Instagram y 10.9 millones en su canal de YouTube, aseguró que quería demostrar que esta era la oportunidad que había estado buscando para mostrar su talento y pasión por esta carrera. ”Estoy extremadamente agradecido por cada entrevista de esta película, porque le pusimos mucho empeño y muchas ganas, y estoy contento de estar aquí en esta entrevista”.

¿CÓMO LLEGASTE A PROTAGONIZAR LA PELÍCULA? Llevo cerca de 8 años haciendo audiciones y ninguna había resultado, y esta película llega en un momento de crecimiento personal y una maduración importante, después de algunas clases y entrenamientos que me han ayudado a aprender a lo largo de estos años, basado en los fracasos, que es la mejor forma de aprender. Entonces, la audición finalmente llegó. El influencer recordó que Maca Achaga, su novia, fue un apoyo importante en ese momento. ”Maca me ayudó a grabar la audición, la envié y dos semanas después me dijeron que volviera para una segunda audición, donde conocí a Ludwika y a Ihtzi Hurtado, la directora, y también a otros 5 o 6 hombres que podían ser ‘Javi’, todos más musculosos que yo. Me encantaría decirte que algo especial ocurrió, que yo elegí este proyecto, pero la verdad es que este proyecto me eligió a mí y estoy muy contento de ello. Ahora tengo una película”.

¿CUÁL FUE TU MAYOR RETO DEBUTANDO EN EL CINE? Es una excelente pregunta, porque creo que es el momento en el que más temores surgen. De repente te preguntas: “¿Estoy listo para esto? ¿Puedo simplemente llegar al set y actuar?” Y sí, así es. Nadie está monitoreando tu preparación. Tienes el papel, es tuyo. ”Recuerdo que tomé la decisión de dejar de lado todo lo demás. Si visitas mi canal de YouTube, verás que no he publicado mucho este año porque no quería mirar atrás y arrepentirme de no haber dedicado el tiempo necesario a este proyecto”, dijo Juanpa. ”Es mi primer papel protagónico. Quizás en el futuro pueda manejar varias cosas a la vez, pero para mí, ser alguien diferente en la pantalla, después de tanto tiempo siendo yo mismo, representa un desafío. No hay problema si interpreto a ‘Máscara’ en YouTube, allí sigo siendo Juanpa, pero aquí, en ‘Javi’, tomé la decisión de detener otros proyectos, campañas, YouTube. Mi novia Maca, quien es una excelente actriz, me dio algunos consejos. Vi a Harold fuera del set y tenía mi casa cubierta con notas de cada escena de ‘Javi’, incluso las más difíciles. Estudié el guion en la ducha. Realmente, no quería tener arrepentimientos y estoy muy contento de que todo haya dado sus frutos”.

PODRÍAMOS DEFINIR ESTE PROYECTO PARA TI COMO UNA ENTREGA TOTAL... Exactamente, y creo que también representa una etapa de madurez y evolución. ¿CÓMO FUE COMPARTIR ESCENA CON LUDWIKA? ’Mica’ es una de las mejores actrices que tenemos en este país y también a nivel mundial. Mi primera reacción fue de nerviosismo. ¿Cómo se siente trabajar con una leyenda? No sabía si me impondría o cómo sería trabajar junto a alguien tan importante como Mica, pero fue todo lo contrario. Fue súper amable, súper agradable y dispuesta a colaborar. Aseguró que el trabajo que lograron como pareja fue fundamental para la dinámica de la pareja en la pantalla. “Ella estuvo abierta a trabajar en equipo, ensayamos juntos, improvisamos algunas escenas. Yo era muy consciente de que, si iba a trabajar con Mica en mi primer papel protagónico, debía esforzarme al máximo, porque era una oportunidad enorme. Traté de honrar esa posición lo mejor que pude para estar a la altura de su nivel”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Hay mucha verdad, pero también inconsistencias’: desmiente Paty Navidad acusaciones del libro de Anabel Hernández “Creo que ‘Javi’ representa a una generación de hombres que no encajan en el estereotipo de los ‘machos alfa’ que hemos visto en muchas películas. Representa una masculinidad más sensible y profunda. Por otro lado, ‘Lu’ representa la idea de que nunca es tarde para reinventarse y empezar de nuevo. Me encanta cómo en la historia, ambos personajes son una catarsis el uno para el otro, y el mensaje va más allá de su relación”, afirmó también el youtuber. Antes de despedirse para continuar promocionando la película, Juanpa Zurita animó a sus seguidores en Saltillo a planear una cita para disfrutar de de la cinta. “Para toda la bella gente de Saltillo, les tengo un planazo con su carnita asada y su vino de parras, salió una nueva película es ‘¿Quieres Ser Mi Hijo?’ y ya es #1 en VIX, una comedia romántica en donde ‘Javier’ y ‘Lu’ terminan enamorándose, para que vayan a ir a VIX... ¿Estoy Saltilloaprovado?”, expresó entre risas. ¿DE QUÉ TRATA ‘¿QUIERES SER MI HIJO?’? La cinta cuenta las aventuras de ‘Lu’ interpretada por Ludwika Paleta, una mujer conformista de 40 años, un día descubre que su pareja de hace 15 años la estaba engañando. En ese momento, Lu toma la decisión de regresar a su departamento de soltera para empezar de cero, ya que se siente estancada y desconsolada. Conoce a su nuevo vecino ‘Javier’ en rostro de Zurita, un joven y apuesto mujeriego de tan sólo 23 años, quien no la deja descansar por sus constantes fiestas. Para poder conseguir el trabajo de sus sueños, Lu decide mentir en su entrevista al decir que es mujer de familia y que tiene un hijo de 19 años. Por si fuera poco, tiene que enfrentar la última prueba para ser contratada y pasar un fin de semana en Valle de Bravo con los ejecutivos de la empresa y sus familias. Al encontrarse desesperada, Lu le ofrece el trabajo a Javier, para que se haga pasar por su hijo y a cambio, ella no lo molestará más cuando esté de fiesta.

Videos