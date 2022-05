Dejan ‘colgada’ a Bárbara Torres, es eliminada de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

Bárbara Torres la intérprete de “Excelsa”, personaje de “La Familia P. Luche”, se encontraba participando en el reality show de Televisa “Las Estrellas Bailan en Hoy”, sin embargo, el pasado viernes fue eliminada de la competencia, luego de que sus parejas de baile no asistieran. La comediante no logró convencer al público luego de que tuvo que bailar sola, pues Huarachín y Huarachón, no pudieron acudir al programa por motivos laborales.

En entrevista con VANGUARDIA, la actriz dijo sentirse un poco triste a la hora de su expulsión, ya que, estaba disfrutando el proceso del show, desde los ensayos hasta los nervios que le daban estar en una pista de baile.

“Me la pase divino, soy muy de trabajar en equipo. En este programa se ha hecho un grupo muy bonito de gente, de amigos que hemos compartido muchas cosas. La verdad siÍme da mucha lastima salir así de la competencia porque creo que iba avanzando. Comencé desde cero, no tenia idea de como se bailaba y creo que aprendí mucho en este tiempo que estuve aquí”, comentó la actriz de origen argentino.