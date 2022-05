$!Rosa Aurora y Albertano se rencuentran en ‘Albertano contra los mostros’

“ Me siento muy contenta, muy feliz, la verdad es que extrañaba mucho hacer a Rosa Auror a, un personaje que tiene una parte de mi personalidad porque obviamente cada personaje tiene que salir de ti. Un personaje debe compartir compartimentos emocionales de tu personalidad y mi Rosa Aurora es como mi niña rebelde, una niña valiente que se atreve a todo. Es divertida, la que mantiene a su familia y uno de los personajes más lindos que me ha tocado interpretar. Yo lo definiría como un personaje entrañable, tanto para mí como para el público” , comentó la actriz de 46 años.

“Claro que para Rosa Aurora hay un antes y un después, pasó de ser una edecán a una conductora del clima y ahora tiene el sueño de ser una reportera famosa. No es lo mismo la Rosa Aurora de las primeras temporadas de ‘María de todos los Ángeles’ a la Rosa Aurora de hoy, ella ha crecido bastante y en estos momentos sin duda quiere crear un impacto social”, mencionó la actriz sobre su personaje.

“Rosa Aurora llegó en un momento muy difícil de mi vida, un momento lleno de duelo y fue algo así como la lucecita que iluminó mi vida en esa etapa, fue un personaje muy bendecido para mí.

“Después de ‘Maria de todos los ángeles’ me trajo el programa ‘Sabadazo’, donde aprendí a ser conductora, a improvisar y sostener un programa durante cinco horas junto a grandes productores. Para mí Rosa Aurora me ha ayudado muchísimo y me ha salvado la vida de muchas formas”, concluyó Cero.

La conductora también forma parte del reality “Inseparables: Amor al límite”, que ya se transmite por el Canal Cinco.