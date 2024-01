¡Denuncia omisión! Acusa pareja del cantante ‘El Mimoso’ por violencia doméstica

“ Por no darle importancia. Por miedo a las consecuencias, por vergüenza... me quedaba callada y dejé de compartirle. Pero aquí estoy dándole la cara mi realidad ”, escribe a través de una historia en Instagram , donde adjunta el video de su confesión.

“Qué Dios en este momento me quite la vida si yo he tocado de una manera violenta, ni a ella ni a nadie en la vida. Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer”, expresó en su transmisión en vivo.

“No se me hace raro que quieran apagar mi luz, no se me hace raro que siempre aparezcan cosas en el camino cuando la vida me está sonriendo, cuando la vida me está dando lo que soñé”, comentó con motivo de su carrera artística y esta nueva polémica.