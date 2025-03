$!Denuncian a Uriel Reyes, host del podcast ‘Relatos de la Noche’, por abuso a su prima

“Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel Reyes Lerma? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte. ¿Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias”, escribió Lerma con una foto del influencer y la captura de pantalla de su perfil personal en redes, donde se podía ver a diversas mujeres en lencería.