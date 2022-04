Desacredita marca de maquillaje versión de Amber Heard sobre supuestos moretones

La marca de maquillaje Milani Cosmetics ha desacreditado la afirmación de que Amber Heard usó el kit de corrección Conceal + Perfect All in One para cubrir los moretones de su exesposo Johnny Depp.

Fue a través de TikTok que la compañía negó lo dicho por Heard en el juicio entre ella y Depp, el cual se lleva a cabo en Virginia.

El video que ya tiene más de cinco millones de vistas muestra clips del juicio del abogado de Heard sosteniendo el producto de maquillaje.

“Tome nota: el presunto abuso fue alrededor de 2014-2016”, se lee en la superposición de texto. Pero el maquillaje fue lanzado hasta 2017.

Luego, TikTok muestra materiales internos de Milani sobre el producto que muestran el año de lanzamiento.

“Nos preguntaste... ¡que conste en acta que nuestro kit corrector se lanzó en 2017!”, se lee en el texto que acompaña el video de TikTok.

