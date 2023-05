Desata Becky G zafarrancho con reporteros en CDMX; exige respeto de la prensa tras incidente

“El público mexicano no se merece esto”, expresó uno de los reporteros mientras eran empujados por el personal que acompañaba a la interprete de ‘Mayores’ y ‘Sin Pijama’.

La tarde noche del viernes Becky G r esultó altamente criticada por no detenerse a hablar con la prensa mexicana que esperaba su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en donde varios reporteros y camarógrafos resultaron heridos.

“ ¿Sí te vas a casar o no?”, “oye, no te pases”, “¿Si perdonaste la infidelidad de Sebastian?”, dijo otra reportera mientras intentaba tener una declaración de la cantante estadunidense de ascendencia mexicana.

Entre las críticas en Twitter Danna Paola se sumó a los ofendidos por la reacción de la prensa. “Esto debe parar, Real creen que es normal y esta bien que el “periodismo” en méxico haga esto?? Wtfffff” escribió la inter´rete mexicana de ‘xt4s1s’ y ‘Un Trago’.

ROMPE EL SILENCIO Y PIDE RESPETO

Hasta el mediodía del sábado Becky se pronunció sobre desde sus historias de Instagram con sus fanáticos a quienes les aseguró estaba lista para verlos en el ‘Tecate Emblema’ que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez a la par de pedir respeto de la prensa tal como ella lo hace.

“Cada vez que tengo la oportunidad de presentarme aquí en México para mi es un orgullo, es algo que me da mucha felicidad y cada vez me voy más y más agradecida por todo el apoyo y amor que me dan significa el mundo para mí”, dijo la cantante.