Llega Halle Bailey, ‘La Sirenita’ a México y visita programas de televisión

La cantante estadunidense Halle Bailey habló en los diversos espacios que visitó como ‘Ventaneando’, ‘Venga La Alegría’ y ‘Sale El Sol’ sobre la importancia de su personaje y cómo enfrentó las críticas y racismo.

“Nada más me centro me concentro en lo positivo y en el amor que he recibo. He visto tantas pequeñitas tan hermosas verlas en persona sentir su amor poderlas abrazar”, dijo la artista.

Desde redes sociales celebraron positivamente la visita de la artista que está firmada musicalmente por la compañía de Beyoncé y Jay Z.