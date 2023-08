Desmienten fallecimiento de Guillermo Capetillo; ‘Está bien, él mismo me contesto’, dice periodista

Durante la noche de este miércoles, usuarios en redes sociales viralizaron el rumor de que el actor Guillermo Capetillo había fallecido, incluso, el mismo Pepillo Origel compartió una fotografía donde pregunta qué pasó y pregunta a sus seguidores si saben algo de la noticia.

No obstante, la periodista Ana María Alvarado desmintió la noticia, sentenciando que habló con el actor y él mismo confirmó su estado de salud: “Está bien, no ha muerto, como se dijo. Él mismo me contestó”, dijo en su cuenta de X, antes Twitter.

Mientras otros lamentaban el fallecimiento del “galán” de las telenovelas mexicanas, algunos atacaron a quienes publicaron la información sin verificar los datos, señalando especialmente a Pepillo, quien viralizó la supuesta muerte a través de su cuenta de Instagram.

En la publicación original, el conductor de farándula alegó que “me dijeron y yo pregunté si alguien sabía algo”, más no había asegurado nada sobre el falso deceso: “Pero no es cierto, bendito Dios”, expresó.