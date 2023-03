Detienen a Lalo Mora en California por presunta agresión sexual; paga fianza de 20 mil dólares

“Lloré yo. Y la muchacha no se quejó, querían destrozarme, que debía estar en la cárcel, pero, bendito mi padre Dios que me acaba de salvar, y que no tengo con qué pagarle, esto es un milagro. Yo estuve 15 días muerto”, expresó.

El cantante dijo que tras el escándalo, vivió a renacer y dijo que aunque cometió los tocamientos ‘sin intención’, ya pidió disculpas a las afectadas.

“Esos días no los cuento en mi vida. Volví a nacer y estoy muy contento. Espero que me disculpen si es que cometí un error. Primeramente, a Dios quiero pedir perdón si cometí ese error, pero no lo cometí. Y a la muchacha le pedí perdón, que si ella sabe que yo la agarré con la intención que me perdone, pero la niña jamás apareció”, agregó el famoso cantante mexicano.

Fue en octubre de 2021 cuando Lalo Mora, entró al ojo del huracán, esto porque fue captado haciendo tocamientos a varias mujeres a la salida de un concierto.

En video, se puede observar cómo a una de las chicas la tocó en uno de sus senos y ella al darse cuenta intenta retirarle la mano. Mientras tanto, otra se dejó besar en su boca por el músico.