¡Devora la ‘Reina de la Navidad’! Lanza Mattel la Barbie de Mariah Carey

Hace un año Mariah Carey tuvo un proceso legal para ser nombrada la ‘Reina de la Navidad’ y tras ser favorecida por los tribunales regresó con todo a conquistar la era decembrina de la mano de Mattel y su icónica Barbie.

Tras filtrarse que la empresa de juguetes tenía planes con la superestrella de hacer una muñeca de ella, se confirmó hace unas semanas su salida al mercado, no sólo para los fieles fans de la intérprete de ‘All I Want for Christmas Is You’ sino para los coleccionistas de Barbie.

“Esta hermosa muñeca es un regalo maravilloso para las coleccionistas de Barbie y las fans de Mariah. Incluye una base para la muñeca y un certificado de autenticidad”, se lee en la descripción oficial desde el sitio de Mattel.