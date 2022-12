¡Sí es la Reina de la navidad! Rompe récord Mariah Carey con ‘All I Want for Christmas Is You’

Desde hace meses Mariah Carey tenía una disputa por ser catalogada y con el título legalmente de ‘La Reina de la Navidad’ sin embargo no lo pudo obtener de esa forma... pero sí rompiendo otro récord con su icónica canción navideña.

Lanzada originalmente en agosto de 1994 hizo de la carrera de Carey una oportunidad para catapultarse y seguir vigente en ese entonces pero que más de 20 años la colocan como un himno melancólico a las fiestas decembrinas.

‘All I want For Christmas is You’ alcanzó la corona musical al liderar el Hot 100 por décima semana consecutiva en Billboard. Mientras que en Spotify se mantiene en segundo lugar del Top 50 Global superada por un entreno de SZA.