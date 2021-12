Día de los Inocentes: 10 noticias que parecen bromas pero no lo son

La Reina Isabel II esconde muchos secretos, algunos “The Crown” nos los confesó, pero otros vienen de lugares muy extraños. De acuerdo con el documental de ITV, “The Queen Unseen: New footage of the Royal Family”, la máxima representante de la monarquía británica siempre carga una caja de chocolate y dulces de ‘emergencia’. Lady Pamela Hicks, prima segunda de la Reina, también dijo que solo tiene permitido comerlos ella, y solo en situaciones extraordinarias.

El tiktoker y cantante mexicano, Kunno, se vio envuelto en una polémica tras romper un récord mundial en YouTube, pero no de vistas, sino de ‘Dislikes’ o ‘No Me Gusta’. Kunno estrenó este año su tema musical “Tal vez no”, y actualmente tiene más de 25 millones de vistas; sin embargo, hasta hace unas semanas reflejaba más de 1.8 millones de reacciones negativas por parte de los usuarios. La plataforma de streaming decidió eliminar la visualización de ‘Dislikes’ para evitar el acoso, como el caso de Kunno.

La ‘Reina del Tex-Mex’ estaría muy decepcionada de esta estrella latina, sin embargo, quizás por su edad podamos perdonarlo. Camilo es intérprete de la canción “Ropa Cara” se volvió tendencia en redes sociales este 2021 y no por sus populares bailes de Tik-Tok, sino por declarar que no conoce a Selena Quintanilla. Esta polémica surgió tras un video en el que el medio BuzzFeed realizó una dinámica con Camilo en la que debía escuchar varias canciones durante cuatro segundos y adivinar el nombre de los cantantes. En el video se puede apreciarse al artista con unos audífonos intentando descubrir quién es la intérprete de la canción “Techno Cumbia”. “No sé de Selena, pero sé de Eva Luna”, dijo el cantante refiriéndose a su esposa.

9. Lucía Méndez y su vino ‘tempranillo’

Una entrevista de hace dos meses realizada a Lucía Méndez se viralizó luego de que salió a la luz el “desliz” que cometió la actriz al confundir la variedad de uva tempranillo, con tomar vino “tempranillo”. Lo anterior sucedió durante una entrevista que le realizó la periodista de espetáculos Matilde Obregón a la actriz mexicana, y en el trascurso de la misma tocaron el tema de la pandemia, ante lo que la Méndez le explica que durante el confinamiento pasaba el tiempo tomando un vino tinto que no fuera “muy fuerte”. “Un vinito muy bueno que me regaló una amiga que es una mujer catadora de vinos increíble y a mí me regaló el vino”, aseveró Méndez. Ante esto, Obregón complementó expresando que entonces le agradaban los vinos “tempranillo”, a lo que la actriz le respondió entendiendo que le preguntaban si le gustaba tomar “temprano”: “Sí, eran como las 11 de la mañana y dije no, dale, dale, dale. Entonces ya medio jarra me paré y dije: ‘Tengo que hacer algo por México’”, continuó.