Día de Muertos... estos son los famosos que han fallecido en 2023

“Ésta es una mañana muy triste, Xavier López Chabelo, padre, hermano y esposo no has dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales”, que la confirmación oficial.

“Fue un infarto, se empezó a sentir mal. Son cosas que te sorprenden y te hacen explotar la cabeza porque no entenderías, no lo procesas, no estás pensando que estas cosas van a pasar porque estaba bien, estaba alegre”

Su hijo Jorge ‘Coco’ Levy aseguró a los medios que se encontraban a las afueras del hospital (antes del anuncio de su fallecimiento) que Talina estaba ya muy grave de salud al momento de su internamiento, pues tenía leucemia.

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara”, señaló el productor, visiblemente afectado.

De acuerdo con el hijo de ‘La Dama del Buen Decir’ explicó que la enfermedad le provocaba fuertes dolores, los cuales buscaron controlar, aunque no se pudo y tuvieron que llevarla al hospital, mismo donde falleció horas después de ser internada.