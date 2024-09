¡Directo de ‘La Casa de los Famosos! Se presentará Karime Pindter en antro de Saltillo

Aún no termina su participación en el reality estelar de Televisa y Karime ya tiene lista una gira por diversas ciudades del país, entre ellas Saltillo a donde regresará con todo su buen humor, sus frases y lista para dar una ‘putivuelta’.

La nueva gira de ‘La Matrioska’ se dio a conocer desde Facebook, en donde se reveló que tras su salida del reality comenzará en octubre, por lo que eligieron a presentarse en Saltillo el próximo sábado 12 de octubre.

Fue así que la página en Facebook y en Instagram del antro Libido confirmó la asistencia de la ex shore. “TRAKAAAA! Llega la matrioshka a dar la putivuelta en LIBIDO”, se puede leer en el post en donde los fanáticos se emocionaron por la llegada de la integrante del Cuarto Mar.