Después de eso, vino la manada de hienas. El vocal merodeante. Los espontáneos utilizando el escenario como trampolín para el slam. El mosh pit. Las patadas voladoras. El cuerpo del otro por encima del personal. A eso se viene. A zumbarle las costillas. Destrozar la pasividad. Quien brinca su pena espanta.

The Blood Runs Red, Fight Back, Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing, The Nightmare Continues, A Look at Tomorrow, The End, A Hell on Earth, Cries of Help, Ain’t No Feeble Bastard, Protest and Survive, Hype Overload, New World Order, Corpse of Decadence, Hatebomb, Never Again, State Violence State Control, Realities of War, Decontrol, Accessories by Molotov, War Is Hell, War’s No Fairytale, You Deserve Me y The Possibility of Life’s Destruction.