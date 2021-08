En las décadas de 1980 y 1990, el artista Bob Ross y su programa de televisión “The Joy of Painting” fueron una fuente poco probable de calma e inspiración para millones de espectadores.

A lo largo de los más de 400 episodios filmados en un modesto estudio en Muncie, Indiana, el pintor terapéutico de cabello tupido completó una impresionante obra de arte en media hora de principio a fin. Creó sus paisajes mientras en silencio pronunciaba consejos de vida y frases sensuales como “acaricia la nube” o, lo que es más famoso, “arbolitos felices”.

Poco sabían sus fanáticos que, detrás de escena del programa pacífico, se libraba una batalla despiadada por el control de su negocio que se prolongó hasta hace solo tres años, más de dos décadas después de su muerte.

El nuevo documental de Netflix “Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed”, que se transmitirá el viernes, explora los inicios inocentes de Ross en el mundo del espectáculo, su inesperado ascenso a la fama y las personas a su alrededor que deseaban sacar provecho de sus regalos.

En la década de 1960, Ross era miembro de la Fuerza Aérea y estaba destinado en Alaska con su primera esposa, Vicky, y su hijo pequeño Steve. Fue en la “Última Frontera” donde se apasionó por la naturaleza.

“Bob amaba el bosque, los animales, los árboles”, dice Vicky en el documental. “Quiero decir que le encantó “.

Y le encantaba pintarlos.

Ross no fue el primer artista con un programa de televisión. El más popular del día fue William Alexander, un alemán ruidoso que presentó “La magia de la pintura al óleo” en PBS hasta 1982. Ross conoció a Alexander, se llevó bien y se convirtió en su protegido, enseñando talleres para su Magic Art Company. Un día, una mujer llamada Annette Kowalski se presentó a uno en Clearwater, Florida.

“Ella estaba buscando algo, y lo encontró en Bob Ross”, dice su amiga Dana Jester en el documento. “Y no fue solo la pintura. Fue algo más grande que eso. Se sintió renovada, inspirada por Bob “.

“Llamé a Bob y le dije: ‘No sé lo que tienes, pero creo que deberíamos embotellarlo y venderlo’”, dice Kowalski en una entrevista de archivo.

Y eso es exactamente lo que hicieron ella y su esposo, Walter, un empleado jubilado de la CIA que habitualmente grababa todas las llamadas telefónicas de su empresa. Formaron Bob Ross, Inc., se convirtieron en sus socios comerciales y gradualmente aumentaron su participación.

Al principio, la pareja simplemente invirtió en sus talleres, que no fueron muy concurridos. Mientras filmaba un anuncio para las clases en 1982, el gerente de la estación de WIPB-TV en Muncie decidió que Ross sería una buena televisión, y así nació “The Joy of Painting”.

El pequeño espectáculo explotó. Fue transmitido en 40 estaciones de PBS en todo el país; Ross apareció en “Live! With Regis and Kathie Lee ”y“ The Joan Rivers Show ”y fue acosado por fanáticos durante un encuentro y saludo en 1989 en Central Park.

Los Kowalski, dice el médico, vieron signos de dólar. Querían vender pintura y pinceles con la marca del adorable logotipo de Bob Ross. (Todavía puedes comprarlos hoy).

“Walt quería ganar mucho dinero”, dice Jester en el documento. “Más ganancias es de lo que se trata. No podía cortar las esquinas porque Bob no se lo permitía.

“Bob dijo: ‘No tengo productos que sean malos y que me arruinen la reputación’”.

Entonces Ross, Walter y Annette, con quienes el hijo de Ross, Steve, alega que su padre tuvo una aventura, comenzaron a pelear.

“Hubo muchas, muchas discusiones sobre esto por teléfono”, dice Steve. “Quería enseñar a la gente a pintar, pero a través de la venta de productos, querían explotar eso para obtener ganancias”.

Lentamente perdió el control de su empresa. Y cuando a Ross le diagnosticaron linfoma en 1994, la pareja supuestamente no quería que nadie lo supiera.

“Durante ese tiempo, creo que los Kowalski se preocuparon”, dice Steve. “Si Bob muere, su negocio muere”.

Mientras luchaba contra el cáncer, Ross filmó un pequeño lugar como invitado en un programa para niños llamado “Las aventuras de Elmer y sus amigos”.

Cuando se emitió dos meses después de la muerte de Ross en 1995, los Kowalski y Bob Ross, Inc. demandaron al lindo programa por más de medio millón de dólares. Según una historia condenatoria del Daily Beast, la pareja afirmó que su empresa no solo era propietaria de “The Joy of Painting” y sus pinturas y pinceles, sino también del nombre y la imagen de Bob Ross.

El abogado del fallecido Ross, sin embargo, proporcionó una llamada telefónica grabada en cinta en la que los Kowalski le dieron permiso para hacer el espectáculo como prueba. Llegaron a un acuerdo extrajudicial en 1997.

Pero el hijo de Ross, Steve, abrió otra demanda en 2017, después de que hiciera el impactante descubrimiento de que su padre le dejó sus derechos de propiedad intelectual en una adición tardía a su testamento antes de morir.

Luego, en 2018, un juez finalmente dictaminó que Ross había entregado verbalmente todo el control a Bob Ross, Inc., antes de morir. Así que Steve se quedó solo con un pequeño asentamiento y permiso para dedicarse al arte profesionalmente usando el nombre de Ross.

Se ha convertido en un apodo muy lucrativo para Bob Ross, Inc., ahora dirigido por la hija de los Kowalski, Joan.

Más allá de las divertidas Chia Pets y las tazas con su rostro estampado en ellas, están los acuerdos de transmisión con Twitch, Tubi y YouTube, un comercial de Mountain Dew, una parodia en “Deadpool” y mucho más. Ross está en todas partes - una drag queen llamada Utica incluso lo interpretó en una temporada reciente de “RuPaul’s Drag Race” - y su propia carne y sangre no verá ni un centavo de ganancia.

“Lo que hicieron fue vergonzoso”, dice Steve. “Y la gente debería saber eso”.