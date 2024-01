Doja Cat es agredida por su hermano; su madre declara que está en peligro y necesita protección

Entre los daños que el hermano le provocó a la cantante estarían cortes y moretones , además de robar y destruir algunas propiedades de su casa , esto aunado al maltrato verbal que también recibiría. No obstante, una de las mayores acusaciones de esta denuncia pública estaría en el hecho de que habría arremetido contra Doja Cat , terminando este episodio arrancándole parte de su dentadura .

La relación de Doja Cat con su hermano no ha sido especialmente explorada, sin embargo, a través de una entrevista concedida Rolling Stone en 2021 podemos obtener algunas declaraciones de la rapera con respecto a cómo vivían cuando eran niños, siendo señalados por la comunidad de Oak Park , Los Ángeles .

Acerca de su estancia en ese vecindario, declara que “La gente era muy racista y muy grosera y desquiciada y rara”, ya que ellos eran los únicos niños de “raza mixta” en el vecindario.

De la misma forma, la crianza de ambos estuvo completamente a cargo de su madre, ya que nunca conoció formalmente a su padre, teniendo nociones de él a través de sus participaciones como actor y bailarín en Sudáfrica.

¿UNA DE TANTAS POLÉMICAS?

La artista que también encabeza el festival de música Coachella, junto a Peso Pluma, Lana Del Rey, Tyler, The Creator, entre otros, no ha estado exenta de protagonizar incidentes mediáticos, ya que a través de redes sociales se burló de la pandemia de COVID 19, cuando ésta estaba en pleno auge y “desairó” a sus fans en Paraguay al no salir a saludarlos fuera de su hotel.