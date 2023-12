¡Drama para todos! Aleman da su versión tras ser señalado de agresor; Akasha clama que ‘la dejen en paz’

En el audio, la voz masculina, presumiblemente la del famoso, grita: “Dime a qué ver... millonaria te vas a cul...” , mientras la voz femenina exige bajar de un automóvil en movimiento: “Déjame bajar... ya deja de hablar estupideces... estás asustando mucho... ya me quiero bajar”, según se escucha en la grabación, según reportó El Universal.

¿QUÉ DIJO AKASHA?

Desde una transmisión en vivo desde su Instagram, la uruguaya pidió a los seguidores que esperan saber más del cantante y de la relación de ambos a que dejaran de seguirla ya que no habría de la persona, además resaltó que borró todas las publicaciones en las que presumía su relación con él.

Aunque no se pronunció sobre las polémicas fotos en las que aparece golpeada, sí confesó que se sentía atrapada en un lugar en el que no quería estar.”Es muy triste estar atrapada en un lugar donde no quieres estar”, admitió en la charla en vivo.