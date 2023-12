¿Y en la de Saltillo? Encabezan Backstreet Boys, Kings of Leon, Nicki Nicole y Jason Derulo shows de la Feria de León

“¡Que venga la fiesta! No podemos esperar a estar de vuelta en México el 3 de febrero de 2024 para la @ferialeón”, escribió la exitosa agrupación que tiene a A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin en ella.

Cuando comenzó a hacer eco el cartelón de los artistas que forman parte o encabezarán la edición 2024 de la ‘Feria Estatal León’ se comenzó a especular que era o una broma o un festival, sin embargo, los organizadores confirmaron por todo lo alto que este año que los artistas internacionales Backstreet Boys, Kings Of Leon, Nicki Nicole y Jason Derulo forman parte de la apuesta de espectáculo.

¿QUÉ ARTISTAS SE PRESENTARÁN EN LA FERIA LEÓN?

Además de los Backstreet Boys, quienes interpretarán sus hits ‘Everybody’ o ‘I Want It That Way’ habrá más variedad en el cartel luego de que este grupo se presentará el 3 de febrero.

El grupo de rock ‘Kings Of Leon’ se presentará el 20 de enero en el escenario de la mencionada feria, lo que despertó comentarios positivos de los fanáticos de la agrupación que llegó a la cima del éxito con hits como ‘Use Somebody’.