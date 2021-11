Eddie Redmayne se arrepiente de interpretar a Lili Elbe en ‘La Chica Danesa’

La Chica Danesa, un filme biográfico de la vida y romance de las artistas Lili Elbe y Gerda Wegener, dirigido por Tom Hooper, fue una película que tuvo poco alcance para los estándares de la comunidad; aunque aclamada por muchos, personas transgénero señalan la actuación de Eddie Redmayne y la dirección de Tom Hooper como “regresiva” y “contribuye a horribles estereotipos”.

Incluso el actor, Eddie Redmayne, a 7 años de su estreno, confesó y fue un error aceptar el papel de Elbe. En una entrevista con Sunday Times, agregó que las críticas que recibió fueron acertadas.

Relacionado: Universidad de Oviedo incluye género ‘no binario’ en sus impresos y cuestionarios oficiales

“Es un rol que no tomaría ahora”, admite, agregando que escasez de castings para personas transgénero es frustrante; “muchos de ellos no tienen una silla frente a la mesa, y debería haber un balance, si no, vamos a seguir teniendo esta conversación”, reconoce.

La escritora transgénero, Carol Grant, concluyó para IndieWire que la dirección de Hooper no fue apropiada al querer perpetuar la vida trans, señalando y sus estereotipos, acercamientos con la cámara, excesiva búsqueda de “feminización”, no fueron aplicadas para Gerda Wegener, interpretada por Alicia Vikander.

“Hooper y Redmayne se enfocaron demasiado en la feminidad de Lili, que nunca tenemos un atisbo sobre su identidad o lo que en realidad quiere, además de ‘ser mujer’”.

Te puede interesar: Encapsulan policías a protestantes de Marcha por la #MemoriaTrans en CDMX

“Lo que en realidad nos muestra, es a una estereotípica ama de casa, platicando con sus amigas y desesperada por tener hijos. Nada más la defina. El resto de la película, su forma definitiva de feminidad es una simplificación, una caricatura”, agrega Grant.