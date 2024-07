¿Eder me escuchas?... Error en el programa de Rocío Sánchez Azuara se hace viral; panelista olvida su nombre y se queda paralizado (video)

Durante uno de los programas más vistos de la televisión mexicana ocurrió un error que internautas no pasaron desapercibido y el momento ya se hizo viral en redes sociales.

En el programa conducido por la potosina, acuden invitados para “solucionar” asuntos familiares, amorosos, sociales y hasta personales, sin embargo aunque TV Azteca asegura que todos los casos expuestos son reales, se dice que no es así y los invitados se aprenden un guion, y con esta prueba podría salir la verdad de estos episodios.

En la plataforma de X, internautas revivieron un momento del programa del 23 de octubre de 2023 llamado “Mi novio y mi primo se están dando cariño” y ahí se puede observar que uno de los invitados de nombre “Eder” se habría olvidado de que ese era su nombre, pues a pesar de que Rocío le habla en varias ocasiones, él simplemente no respondía.

“¿Tú le tienes miedo Eder o no?, ¿Eder, no?, se quedó como pasmado, ¿Eder me escuchas? ¿Eder?”, le dice Rocío, a lo que el joven responde “perdón pensé que le estaban hablando a él”, y ella dice “No te estoy hablando a ti, tu eres Eder”, se ve en el video.