‘No hay espacio para la censura’... el objetivo de la ley de Transformación Digital es democratizar el acceso a Internet: Peña Merino

Merino enfatizó que la iniciativa no contiene ningún intento de censura , como se había señalado por algunos sectores, y que por el contrario, su objetivo central es democratizar el acceso a internet, proteger los derechos de usuarios y audiencias, y fortalecer la competencia en el sector de telecomunicaciones .

“Es una ley que va justamente en sentido contrario a la censura, de ampliar quienes puedan ejercer su derecho. Pero no, no hay ninguna censura, nunca la hubo y no la habrá jamás”, sentenció.

SE ELIMINA EL ARTÍCULO 109: ADIÓS A LA POLÉMICA

Uno de los puntos más polémicos de la propuesta legislativa fue el artículo 109, que algunos medios y expertos interpretaron como una vía para limitar la libertad de expresión. Al respecto, Peña Merino fue contundente:

“Y como saben, se eliminó el artículo 109, que estaba asociado a un tema estrictamente fiscal, para que no quede espacio a duda de que no hay ningún espacio de censura en esta iniciativa”.

Con esta eliminación, el gobierno busca acallar especulaciones y reafirmar que la ley está alineada con los principios de apertura, transparencia y garantía de derechos digitales.

UN NUEVO ORGANISMO REGULADOR: LA CRT

Dentro del marco de esta reforma, se anunció la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que será un organismo descentralizado de la Agencia de Transformación Digital, pero con independencia técnica, operativa y de gestión.

Además, se establecerá una división clara de funciones con la Comisión Nacional Antimonopolio (dependiente de la Secretaría de Economía), que se encargará de temas de competencia económica y prácticas desleales en el ámbito digital.

Este modelo busca eficiencia regulatoria, equilibrio institucional y un enfoque especializado para el ecosistema digital del país.

DERECHOS DE USUARIOS, AUDIENCIAS Y ACCESIBILIDAD

Otro de los pilares de la iniciativa es la restitución de derechos de las audiencias, los usuarios y las personas con discapacidad o necesidades específicas. La ley incluye avances en las siguientes áreas:

Audiencias: Establecimiento de códigos de ética, defensores de la audiencia y la diferenciación entre noticias y opiniones, para combatir la desinformación.

Usuarios: Garantía de dispositivos desbloqueados, recargas universales, y llamadas de emergencia gratuitas en todo el país.

Accesibilidad: Promoción de tecnologías incluyentes y dispositivos compatibles con personas con discapacidad.

Igualdad de género: Acceso equitativo a internet y a medios de radiodifusión para mujeres y grupos históricamente marginados.

PUBLICIDAD POLÍTICA EXTRANJERA: NUEVAS RESTRICCIONES

Uno de los apartados clave de la reforma es la prohibición de publicidad política e ideológica financiada por gobiernos extranjeros, tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales.

Solo se permitirán campañas relacionadas con la promoción cultural, turística y deportiva, lo cual, según Peña Merino, busca blindar la soberanía comunicacional del país ante posibles injerencias.

DATOS CURIOSOS SOBRE INTERNET Y REGULACIÓN EN MÉXICO

• En México, más de 25 millones de personas aún no tienen acceso regular a internet, especialmente en comunidades rurales.

• El 67% de los mexicanos accede a internet principalmente a través de teléfonos móviles, lo que hace crucial garantizar la neutralidad y cobertura digital.

• El IFT, creado en 2013, será sustituido por nuevas figuras reguladoras si la iniciativa es aprobada.

• México es uno de los pocos países de América Latina que ya discute una reforma legal integral de su ecosistema digital para la próxima década.

UNA REFORMA DIGITAL PARA EL FUTURO DE MÉXICO

La Ley de Transformación Digital es presentada por el gobierno como un parteaguas para garantizar derechos digitales, democratizar el acceso a internet y modernizar la regulación de medios y telecomunicaciones.

Con el respaldo de diálogos públicos y conversatorios previos, esta iniciativa busca cerrar brechas de desigualdad digital y preparar al país para un futuro más conectado, inclusivo y transparente.

La discusión en el Congreso será clave para definir si México podrá, de manera efectiva, avanzar hacia una sociedad digital sin censura y con derechos para todas y todos.