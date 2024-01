Eiza González protagonizará una de las series más caras de Netflix... con 200 millones de dólares de presupuesto

La plataforma Netflix publicó el pasado 9 de enero el tráiler oficial del drama de suspenso, misterio y ciencia ficción ‘El Problema de los 3 Cuerpos’, basada en la obra del escritor chino Liu Cixin, que debutará en dicho portal convirtiéndose en una de las producciones más costosas hasta la fecha en Hollywood.

Con una suma que asciende a los 200 millones de dólares, esta superproducción fue elaborada junto a los creadores David Benioff y D. B. Weiss, de la serie ‘Juego de Tronos’, en una apuesta por una trama compleja y llena de misticismo, que pretende hacer justicia al primer libro de su saga homónima.

Entre las personalidades que podemos apreciar tanto en las imágenes promocionales como en el tráiler, se encuentran Michelle Yeoh (reconocida por la película ‘Everything Everywhere All at Once’), Benedict Wong, Liam Cunningham y Eiza González, quien recientemente ha aparecido en diferentes series como ‘Sr. y Sra. Smith’.