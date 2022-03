¿El ‘Caballero de la Noche’ más oscuro de Ciudad Gótica?

En 2020, Warner Bros. anunció el regreso de ‘El Caballero de la Noche’ con Pattinson como protagonista, hubo críticas y muchas dudas, no solo por su físico, sino porque nadie sabía si estaba listo para reemplazar el legado de Ben Affleck y Christian Bale con el traje del icónico murciélago. Pero no hay fecha que no se cumpla, y “The Batman” de Matt Reeves estrena este 2 de marzo en cines de México y gran parte del mundo, y al parecer, probablemente estemos ante el Batman más sombrío de los superhéroes, atormentado por un pasado traumático y condenado a merodear por una Ciudad Gótica sin ley.