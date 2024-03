El country conquistó el cierre de la segunda noche de Brío Natural

Los espectadores disfrutaron de canciones como ‘Nothing Else Matters’, ‘Zombie’ o ‘Have You Ever Seen the Rain’, tema que algunos asistentes siguieron con los pasos de payaso de rodeo.

Con una gran energía, la cantante coahuilense Lena Rome, no sólo transmitió el espíritu country, sino que hizo de su interpretación algo único al interactuar con el público.

Con una gran puesta en escena que involucró instrumentos tipicos del género. Aunque en un inicio empezó con baladas, pronto empezó con clásicos del rock como ‘Dead or Alive’ de Bon Jovi.

La interacción con el público del evento tampoco se quedó corta, ya que disfrutaron de algunos regalos de la artista, quien juntó a los asistentes que recibieron desde camisas hasta pequeños balones de fútbol americano.