‘El estafador de Tinder’ llega a Netflix, la historia del hombre que enamoró y estafó a más de 20 mujeres

Su estrategia consistía en tener una cita con sus víctimas que conocía a través de Tinder, mantener una relación con ellas durante algún tiempo y después inventar una serie de mentiras para que le prestaran dinero. Por ejemplo, que había sufrido un violento ataque junto a su guardia personal y pedía que le ayudaran con dinero. Todo bajo la excusa de que no podía ocupar sus tarjetas personales debido a la difícil situación que mantenía con sus “enemigos” en el mundo de las joyas. El dinero que le ‘prestaban’ lo utilizaba para mantener su costoso estilo de vida, en parte para convencer a su próxima víctima de que era millonario.

Aunque Hayut fue declarado culpable en 2019, los cargos que se le imputaron solamente fueron robo, fraude y falsificación de documentos en Israel, solamente delitos locales. Todos los delitos que cometió en Europa no han sido juzgados y es probable que no lo sean por la complejidad de la jurisdicción. Asimismo, la pena que debía cumplir en su país (15 meses) finalmente se redujo a cinco meses por su buena conducta. Hoy Hayut esta libre y al parecer viviendo la vida en grande, nadie asegura que no volverá a estafar.