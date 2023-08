¡Es una realidad! Habrá concierto Paul McCartney en CDMX tras 6 años de su última visita

”Me hace mucha ilusión decir que voy a México a dar algunos conciertos con mi Got Back Tour en noviembre . Tengo muy buenos recuerdos de México”, señaló el mítico músico en un comunicado de prensa.

Luego de varias especulaciones en línea, el legendario ex Beatle, Paul McCartney finalmente anunció este miércoles su muy esperado ‘Got Back Tour’, con el que regresará a la Ciudad de México.

Presentado por @GNPSeguros : ¡El aclamado GOT BACK TOUR de @PaulMcCartney llega al Foro Sol! 🤟💥 Guarden la fecha, el 14 de noviembre será inigualable acompañados de una leyenda. #PaulMcCartneyGotBack #PreventaCitibanamex : 1ro de sept. Venta general a partir del 2 de sept. pic.twitter.com/ku5H4ykfB1

TE PUEDE INTERESAR: ¡Llega ‘Gran Turismo’ a cines de México! ¿El videojuego se unirá al club exitoso de Mario Bros, Sonic y Detective Pikachu?

LOS COSTOS

Los precios para ver al ex Beatle oscilan entre los 680 y los 12 mil 80 pesos, según informó la compañía promotora. Hasta ahora no se tiene planeada otra fecha en México del Got Back Tour.

El Got Back Tour comenzó el 28 de abril de 2022 en Spokane, Washington, con increíble éxito, cautivando al público en un recorrido de 13 ciudades alrededor de los Estados Unidos. (Con información de Reforma)